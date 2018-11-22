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Финляндия
23.11.2018 08:32
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Выходные в Финляндии 24 - 25 ноября: Санта-Клаус на вертолёте и старт рождественского сезона

В эти выходные в Финляндии парадами, фейерверками и встречами с Йоулупукки открывается рождественский сезон и начинают работу рождественские ярмарки, а 23 ноября многие магазины устроят распродажи по случаю «Черной пятницы».

Выходные в Финляндии 24 - 25 ноября: Санта-Клаус на вертолёте и старт рождественского сезона

Mika Raninen, Helsingin kaupunki

В субботу, 24 ноября, в Суоми будет солнечно, ожидается от нуля до минус трёх градусов Цельсия. В воскресенье похолодает на пару градусов, в восточных регионах страны возможен снег.

В воскресенье, 25 ноября, в Хельсинки в 70-й раз состоится торжественное открытие Рождественской улицы. Праздничные мероприятия начнутся на Сенатской площади в 14:00, там же расположится и традиционная рождественская ярмарка.

На лестнице Кафедрального собора выступят ансамбль духовых инструментов, рождественский хор и другие финские музыканты. Йоулупукки прибудет на Сенатскую площадь в сопровождении мэра столицы Яна Вапаавуори на старинном трамвае. Мэр зажжет праздничную иллюминацию на Алексантеринкату в 16:00. Завершится праздник парадом с участием гномов, эльфов, собаки и Йоулупукки, сопровождать их будут старинные пожарные машины.

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

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24 и 25 ноября музей Атенеум предложит посетителям праздничную программу, включающую мастер-класс для всей семьи и выступление хора.

А в Национальном музее (Mannerheimintie, 34) 24 ноября устроят рождественскую ярмарку, на которой будут представлены более 20 стендов музейных магазинов со всей Финляндии.

Еще одна рождественская ярмарка пройдет 24 и 25 ноября в культурном центре «Кабельный завод». Покупателей ждут с 11 до 17 часов. В воскресенье за подарками можно также отправиться в дизайнерский маркет в Старом студенческом доме. Одежда, аксессуары, украшения и предметы интерьера будут продаваться с 10 до 18 часов.

Ретро-паровоз «Укко Пекка» («Дедушка Пекка») будет перевозить пассажиров в столичном регионе с 23 по 25 ноября. Расписание движения локомотива 1948 года впуска и цены на билеты можно узнать на сайте.

В хельсинкском театре «Савой» 24 ноября состоится двухчасовое шоу кубинских танцев Baila Baila Forever. Билеты стоят 38 евро.

В Лаппеенранте рождественский сезон откроют 23 ноября, включив праздничную иллюминацию. В субботу с 11 часов в центре города будет организована развлекательная программа, а в 16:00 на площади перед мэрией устроят красочный фейерверк.

В Иматре в субботу праздничное представление начнется в 11:00 на улице Коскенпаррас. Там же разместится и рождественская ярмарка, где можно будет не только купить подарки, но и попробовать рождественскую кашу и прокатиться на пони.

В Коуволе открытие рождественского сезона 24 ноября начнется праздничным шествием, стартующим в 11:00 от железнодорожного вокзала. В 11:40 парад с участием Йоулупукки и гномов завершится на пешеходной улице Мански.

Шествиями, песнями, представлениями и фаер-шоу будут открывать праздничный сезон в Турку.

Esko Keski-Oja / Visit Turku

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В Котке 25 ноября начнется Неделя органной музыки. В воскресенье в Лютеранской церкви в 16:00 состоится гала-концерт музыкантов-органистов.

В Хамине 24 ноября состоится старинная рождественская ярмарка «Наринки Анны». С 12 до 16 часов во дворе Купеческого дома-музея (Kasarminkatu, 6) можно будет приобрести товары ручной работы и попробовать традиционные рождественские угощения.

Самый необычный способ открыть рождественский сезон Йоулупукки выберет в Лахти. 24 ноября в 11:15 финский Дед Мороз прибудет на центральную площадь на вертолете. А праздничную программу устроят в торговых центрах «Сокос» и «Трио» с 10 до 16 часов.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"


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