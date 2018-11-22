Московский проспект свободен от техники. Теплоэнергетики закончили ремонт асфальта

Ремонтная бригада компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила все работы на месте аварии в Адмиралтейском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, все работы были закончены к шести часам вечера 22 ноября.

Из-за ремонта асфальтового покрытия возле 4-го дома по Московскому проспекту было ограничено движение на двух полосах. Саму трубу, из-за которой похолодало в шести домах, заменили ещё утром. Пришлось обновить 10 метров тепломагистрали.