К столетию «злодейской казни» Николая ll депутат Поклонская предложила назвать аэропорт в Мурманске именем императора

Депутат Государственной думы ФС РФ Наталья Поклонская выступила за присвоение имени Николая ll мурманскому аэропорту. По её словам, это поможет восстановить «историческую несправедливость».

Как пояснила Поклонская на своей страничке «ВКонтакте» 22 ноября, Мурманск был основан в 1916 году по указу Николая ll и получил название Романов-на-Мурмане.

«Сегодня же, в столетие злодейской казни Николая ll и Его Семьи, справедливым и исторически оправданным будет решение о присвоении аэропорту имени Святого Государя Николая ll», — отметила парламентарий.

На данный момент в голосовании за нейминг мурманской воздушной гавани лидирует вариант «Иван Папанин». В пользу доктора географических наук и исследователя Арктики высказались 31 186 пользователей. На втором месте — «Николай II» (27 427 голосов). Замыкает тройку с большим отставание советский лётчик Борис Сафонов.

В рамках проекта «Великие имена России» планируется выбрать имена известных соотечественников для 45 аэропортов страны.

Напомним, 12 ноября министр культуры «воскресил» Егора Летова, чтобы объяснить, почему в его честь нельзя назвать аэропорт в рамках проекта «Великие имена России». «При жизни называть дурная примета», – заявил чиновник. 14 ноября Владимир Мединский добавил, что аудитория панк-музыканта – «маргинальная», но исключительно активная и создает скандальную ситуацию вокруг голосования по проекту. Фанаты предлагали назвать именем Летова аэропорт в Омске, но этот вариант не вошёл даже в шорт-лист «Великих имён». Сейчас на сайте Российской общественной инициативы идет сбор подписей за то, чтобы имя Летова все же включили в короткий список.