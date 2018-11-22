Лавров: В США культивируются русофобские настроения

В США искусственно культивируются недоверие к России и русофобские настроения, заявил в интервью итальянскому информагентству Agi министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Оно опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ 22 ноября.

Глава ведомства указал, что Москва настроена на налаживание нормальных и конструктивных отношений с Вашингтоном. «Пока они остаются заложниками разборок в американской политической элите, многие представители которой не стесняются разыгрывать "российскую карту" в своих целях, в том числе предвыборных», — сказал он.

Лавров отметил, что из-за этого на взаимодействие с Россией постоянно накладываются запреты, а связи стран продолжают деградировать. «Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер», — добавил он.

Министр подчеркнул, что противоречия тормозят решения многих вопросов двусторонней и международной повестки. При этом угроз и вызовов, требующих совместной работы, меньше не становится. «Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне в конце концов возобладает», — отметил глава МИД.