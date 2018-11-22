Русский Дед Мороз и финский Йоулупукки встретятся на границе 20 декабря

На границе 20 декабря, в преддверии Нового года, по традиции встретятся главные волшебные персонажи зимы из России и Финляндии. Об этом «Фонтанке» рассказала представитель города Лаппеенранта Мирка Рахман.

По словам Рахман, встреча Йоулупукки из Лапландии и Деда Мороза из Великого Устюга состоится в пункте пропуска «Брусничное» в 10 часов мск и продлится полчаса, после чего волшебники отправятся в Лаппеенранту и примут участие в рождественской программе на площади Марии, где будут танцевать эльфы и петь детский хор. А уже в 14:30 Дед Мороз зажжёт огни на главной новогодней ёлке в Выборге.

Кроме того, дедушки обменяются подарками. Содержание презентов держится в секрете, но в администрации Лаппеенранты намекнули, что это может быть корзина с традиционными финскими угощениями и сувенирами с рождественской ярмарки города. Среди подарков, которыми обменивались коллеги, уже были, например, варежки со встроенным USB и набор для сауны.

Отметим, что, как правило, на время встречи Деда Мороза и финского Санты на границе приостанавливают движение.

В прошлом году Йоулупукки прилетал и в Петербург.