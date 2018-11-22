Минтранс предложил пустить двухэтажные поезда в Крым

Двухэтажные пассажирские поезда могут быть пущены в Крым после открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в ходе выступления в Совете Федерации 22 ноября.

«В целях повышения уровня комфорта при перевозках пассажиров в дальнем следовании "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) приобретает в этом году порядка 700 пассажирских вагонов дальнего следования. Отдельно остановлюсь на закупке двухэтажных пассажирских вагонов. В этом году их будет закуплено 65 единиц, что позволит сформировать более 6 составов. Первые составы начнут курсировать на южном направлении. Нам бы хотелось, когда будет открыто железнодорожное сообщение с республикой Крым, задействовать их в первую очередь в этом направлении», — сказал Дитрих.

Крымский мост открыл 15 мая президент РФ Владимир Путин, проехав по нему за рулём "КамАЗа". Движение грузовых автомобилей по переправе началось в ночь на 1 октября 2018 года. Пуск железнодорожной части моста планируется в декабре следующего года.