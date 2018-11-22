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22.11.2018 19:58
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За что журналисты поджигали редакции провластных СМИ

В заказе и организации нападений на РИА «ФАН» и НТВ обвинены не самые известные в Петербурге журналисты Вадим Лифшиц и Аркадий Орлов. По версии следствия, они от газетной критики перешли к акциям прямого действия, используя «незначительный повод». Причину поджогов могут раскрыть соцсети Орлова.

За что журналисты поджигали редакции провластных СМИ

Вадим Лифшиц (справа) в здании Приморского суда Санкт-Петербурга//Александр Ермаков/"Фонтанка.ру"

Приморский суд Петербурга 22 ноября арестовал участников группы, которая, как считает полиция, объединилась для сопротивления провластным СМИ. Методами конспирации она не обладала, достаточно наследив при поджогах. Учитывая уровень подготовки и заложенный для акций бюджет, группа была обречена на провал.

Редакцию РИА «ФАН» на Белоостровской улице подожгли в ночь на 9 октября, бутылку с зажигательной смесью в дверь НТВ на Петроградке бросили ровно через месяц. Даже время, 2 часа 30 минут, совпало до минуты.

По версии следствия, идейным вдохновителем налетов выступили 53-летний петербургский журналист Вадим Лифшиц, занимающий должность шеф-редактора газеты «В кризис.ру». Утром 22 ноября конвой доставил его в Приморский райсуд на арест.

«Ваша честь, я бы ходатайство следователя не удовлетворял», – с легкой иронией отреагировал Лифшиц. Он выглядел довольно инертным, от обвинений не отбивался, много времени у судьи не отнимал.

В ночь поджога РИА «ФАН» журналист держал мобильную связь с исполнителями, ему докладывали о ходе операции. Водитель-экспедитор Игорь Васильев  на своей «Шкоде Рапид» подвез двух человек к редакции. Один разбил камнем стекло. Второй, 36-летний Василий Кирсанов, плеснул бензином в помещение и кинул охотничью спичку. Троица покинула Белоостровскую и поехала на Бухарестскую – к предполагаемому финансисту операции, учредителю и главному редактору «В кризис.ру» Аркадию Орлову. Получила от него 25 тысяч рублей.

Нападение на НТВ, судя по оглашенным в суде материалам, прошло по идентичному сценарию. Оба эпизода квалифицированы по статье 213 УК – «Хулиганство».

Задержали подозреваемых 20 ноября. По данным «Фонтанки», на группу вышли через Кирсанова. Правоохранителям он знаком. Его привлекали к уголовной ответственности по делам о мошенничестве и наркотиках. К журналистике и политике отношения не имеет.

Мотив преступлений следствие вуалирует казенными формулировками: «действуя умышленно, из хулиганских и корыстных побуждений, используя незначительный повод, с целью осуществления поджога офисных помещений, занимаемых ООО «ФАН», расположенных в БЦ «Ильич»…

Лифшиц активно интересовался политикой, причислял себя к левым радикалам. Выпускник Ленинградского филиала Московского полиграфического института по специальности «журналистика», он в конце 1980-х примкнул к «Демократическому союзу» – первой политической силе, появившейся после КПСС. Организация была известна уличными акциями. В 1990-х Лифшиц работал в газете «Невское время» и сопредседательствовал в Санкт-Петербургской организации Социал-демократической партии России, выступал соучредителем Бюро журналистских расследований.

57-летний Аркадий Орлов – капитан 3-го ранга запаса, выпускник Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского в Ленинграде и Высшего военно-морского политического училища в Киеве. Служил на Тихоокеанском флоте. В Санкт-Петербург вернулся в 1996 году. Работал в Агентстве журналистских расследований, газетах «Час Пик», «Смена», «Невское время», «Консьержъ», «Строительный еженедельник», «Российская газета».

Лифшиц и Орлов знали друг друга давно. В 2014 году объединили свои усилия на одной информплощадке. Орлов стал учредителем и главным редактором «В кризис.ру», Лифшиц занял должность шеф-редактора. 

С того же 2014-го в специальной рубрике «Люди Кризиса» стали появляться биографии оппозиционных политиков – Евгения Ройзмана, Льва Шлосберга, Алексея Навального. Среди них оказалось досье на Владимира Барсукова (Кумарина). О нем, в частности, написано: «В 1996 году вернулся в Санкт-Петербург. Возглавил кампанию против преступной группировки воров в законе и их проникновения на Северо-Запад… Ряд экспертов расценили «дело Барсукова» как политически мотивированное — связанное с интересами олигархических, силовых и криминальных кругов». По данным «Фонтанки», неполитическое вкрапление в контент связано с личной историей Вадима Лифшица. В 90-х он был, пожалуй, одним из самых лояльных журналистов к деятельности «тамбовского» предпринимательства.

Оппозиционность «В кризис.ру» подкреплена содержанием публикаций и личными высказываниями Аркадия Орлова. В социальной сети «ВКонтакте» он именует себя «Воином света из Пятой колонны». Участвовал в акциях оппозиционного движения «Солидарность». Стоял пикетом за свободу Ильдара Дадина.

скриншот страницы/Солидарность Санкт-Петербурга/facebook.com
скриншот страницы/Солидарность Санкт-Петербурга/facebook.com

«По уровню гражданских свобод мы сейчас наравне с Францией последней трети 18 века. Тогда бытовала поговорка – мол, надо уметь говорить правду так, чтобы не оказаться в Бастилии. И это для меня важнее всего», – писал он.

Орлов также критиковал присутствие России в Сирии:

"Нельзя отрывать у своих последний кусок, чтобы отдать чужим. Не может этим заниматься страна, чья суммарная экономика сопоставима с экономикой одной только Калифорнии, в которой капитализация «Газпрома» в десять раз (50 и 500 млрд баксов) меньше, чем у «Фейсбука». Наведи порядок в своем доме. Потом советуй, чем заниматься другим".

По версии следствия, в адептов прямого действия Орлов и Лифшиц переформатировались к августу 2018 года. Первой целью выбрали РИА «ФАН», которое активнее всего освещает присутствие России в Сирии с положительной точки зрения и уделяет Украине не меньшее внимание. Фактическому собственнику РИА «ФАН» газета Орлова тоже уделяла внимание. По-прежнему на главной странице «В кризис.ру», в рубрике «Видео дня», размещена запись с Евгением Пригожиным на переговорах с ливийским маршалом, хотя она опубликована «Новой газетой» две недели назад. 

скриншот страницы сайта vkrizis.ru
скриншот страницы сайта vkrizis.ru

Вторая цель, НТВ, тоже подходила по формальным признакам: телеканал лоялен власти, на его сайте есть спецразделы «Кризис на Украине» и «Ситуация в Сирии».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

 

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