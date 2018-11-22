Глава МРСК Северо-Запада оценил ход противоаварийных тренировок в филиале «Комиэнерго»

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

В рамках рабочего визита в Республику Коми генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») Артем Пидник провел противоаварийные тренировки с персоналом филиала «Комиэнерго».

На учениях отрабатывалось взаимодействие оперативно-выездных бригад и ремонтного персонала в части локализации поврежденного участка ЛЭП и при проведении аварийно-восстановительных работ.

По легенде тренировки, в 13:30 произошло отключение воздушной линии 110 кВ «Восточная-Сторожевск». Без электроснабжения осталась часть Корткеросского района с населением более 15 тысяч человек. По оперативным данным, причиной технологического нарушения стало падение дерева на линию и повреждение опоры. Специалисты «Комиэнерго» провели переключения в сети и запитали потребителей по кольцевой схеме со стороны Усть-Куломского района. В 13:58 электроснабжение Корткеросского района было восстановлено.

Параллельно на место инцидента выехал ремонтный персонал филиала для установки временной быстровозводимой опоры. Данная конструкция весит около 4 тонн и не требует фундамента. Она на месте собирается силами одной бригады. Для организации работ использовались световые башни.

Вторая тренировка состоялась в одном из микрорайонов Сыктывкара. По легенде, автотранспорт совершил наезд на опору линии 10 кВ. Было нарушено электроснабжение 143 жителей столицы республики. Специалистам филиала «Комиэнерго» была дана команда на транспортировку и запуск двух резервных источников электроснабжения. Для восстановления электроснабжения на место ДТП была направлена ремонтная бригада.

Также руководитель электросетевой компании посетил одно из подразделений филиала и проверил укомплектованность аварийного резерва для проведения работ по ликвидации последствий технологических нарушений.

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН