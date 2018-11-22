США обвинили Иран в сохранении программы по химоружию

Иран не полностью раскрыл данные о запасах в стране химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд на обзорной конференции организации 22 ноября.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters, Тегеран не рассказал об объекте, на котором производятся средства для наполнения бомб.

«США давно обеспокоены, что Иран продолжает программу разработки химоружия, о которой не сообщил ОЗХО», — отметил Уорд.

В качестве доказательства представитель США привел обнаруженные артиллерийские снаряды и бомбы для авиаударов иранского происхождения, которые оказались наполнены химическими веществами. Он добавил, что и в 1980-х годах Тегеран скрыл от общественности передачу химического оружия Ливии, а та в итоге рассказала о нем ОЗХО в 2011-м.