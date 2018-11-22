США обвинили Иран в сохранении программы по химоружию
Иран не полностью раскрыл данные о запасах в стране химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд на обзорной конференции организации 22 ноября.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters, Тегеран не рассказал об объекте, на котором производятся средства для наполнения бомб.
«США давно обеспокоены, что Иран продолжает программу разработки химоружия, о которой не сообщил ОЗХО», — отметил Уорд.
В качестве доказательства представитель США привел обнаруженные артиллерийские снаряды и бомбы для авиаударов иранского происхождения, которые оказались наполнены химическими веществами. Он добавил, что и в 1980-х годах Тегеран скрыл от общественности передачу химического оружия Ливии, а та в итоге рассказала о нем ОЗХО в 2011-м.
Справка:
5 ноября вступил в силу новый пакет санкций против Ирана, который, по информации министерства финансов США, является самым жестким из когда-либо вводимых. Ограничения были введены после того, как Трамп в мае объявил о выходе ядерной сделки с Ираном, заключенной еще в 2015 году.
Под санкции попали более 700 юридических и физических лиц, были затронуты нефтяной, финансовый и транспортный сектора республики. Британия, а также многие страны Евросоюза выразили сожаление из-за новых американских санкций против Тегерана. «Наша цель — защитить субъекты европейской экономики, у которых есть легальные коммерческие связи с Ираном», — указывалось в совместном заявлении главы европейской дипломатии и глав МИД Великобритании, Франции и Германии.