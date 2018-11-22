Россия уступила только США в рейтинге сильнейших армий мира

Армия России в 2018 году осталась в тройке лучших. Об этом 22 ноября сообщается в ежегодном «Рейтинге военной силы», который традиционно составляет Business Insider.

Самыми сильными вооруженными силами в мире признана армия США. С приходом к власти Дональда Трампа была изменена стратегия национальной обороны. С мелкомасштабных операций по всему миру американцы перешли на противостояние в военной сфере с крупными державами. При этом, как отмечают составители рейтинга, другие страны также стали отказываться от небольших операций.

У США насчитывается 2 083 100 военнослужащих вместе с резервистами. ВВС Америки составляют более 13 тысяч самолетов, из которых почти 2 тысячи – это истребители. Танков у американцев почти 6 тысяч. ВМФ страны насчитывает 415 судов. Военный бюджет дотягивает почти до 647 миллиардов долларов.

Россия, которая, как и год назад, заняла вторую строчку топа, может похвастаться численностью армии в 3 586 128 человек, с резервистами. Реально в ВС РФ служат 1 млн и 13 тысяч военных. Количество самолетов у российских ВВС – почти 4 тысячи, из которых около 800 истребителей. Танков в России в несколько раз больше, чем у американцев, – 20 300 единиц. ВМФ РФ уступает США. У России 352 корабля. Военный бюджет РФ – 47 миллиардов долларов.

Третью строчку занял Китай. В десятку также вошли Германия, Турция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Франция и Индия.

Напомним, что «Рейтинг военной силы» (Global Firepower) оценивает 136 стран по 55 критериям. Тройка лидеров с прошлого года не поменялась.