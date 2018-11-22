Финляндия заявила о наличии доказательств вины России во вмешательстве в работу GPS во время учений НАТО

Министр иностранных дел Финляндии подтвердил, что у Финляндии есть доказательства того, что помехи GPS, которые были зафиксированы в Лапландии во время учений НАТО Trident Juncture, пришли из России. По его словам, дело улажено по дипломатическим каналам, и позиция Финляндии относительно инцидента донесена до Кремля. Об этом пишет Yle.

«Наше сообщение ясно: эти действия шли из России. Мы не принимаем такого рода деятельность и ожидаем, что этого не произойдет в будущем», – сказал Сойни журналистам после совещания в комитете по иностранным делам.

По словам Сойни, у Финляндии есть доказательства того, что вмешательство шло из России, и Суоми действовала соответственно – дело урегулировано по дипломатическим каналам.

«Финляндия и в дальнейшем не будет одобрять подобную деятельность, и если мы зафиксируем её, то проверим и обнародуем», – пообещал глава финского МИДа.

Он подчеркнул, что Финляндия действует не на основании слухов, а опираясь на проверенные и надёжные доказательства.

«У нас есть современная система, с помощью которой мы можем позаботиться об этом», – добавил Сойни.

Россия свою причастность к неполадкам в работе навигационной системы отрицает. Ранее в посольстве РФ в Хельсинки заявили, что доказательства вины РФ предоставлены не были.