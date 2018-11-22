Завербованного террористами жителя Петербурга поймали случайно. Его подвел незапароленный мобильник

В Петербурге арестован 26-летний Джасурбек Юлдашев, без пяти минут участник террористического батальона «Единобожие и джихад». Его случайно поймали на проверке документов и вскрыли телефонную переписку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 22 ноября Невский суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Юлдашева под стражу до 20 января 2019 года. Он обвинен в приготовлении к участию в террористическом сообществе «Катиба Таухил валь-Джихад».

По версии следствия, с апреля 2018-го Юлдашев переписывался с вербовщиком в мессенджерах Telegram и WhatsApp и получал логистические советы. Маршрут они выработали такой: на попутках из Петербурга в Москву, оттуда поездом до Украины и потом уже в тренировочный лагерь боевиков в Сирии.

Жил Юлдашев в Петербурге нелегально и 9 ноября попался полицейским с неверными документами. К нему отнеслись как к обычному подпольному мигранту, решили его депортировать, а на время процедуры через суд поместили в центр временного содержания иностранцев. Там он находился с 14 ноября, личные вещи сдал.

Незапароленный мобильный телефон открыл любопытным сотрудникам доступ к переписке в мессенджерах. Ее изучали неделю и лишь 21 ноября возбудили уголовное дело по статье 205.4 – «Участие в террористическом сообществе». Для поездки в Сирию Юлдашев накопил 50 тысяч рублей, еще за восемь тысяч его знакомый согласился купить личные вещи, которые Джасурбеку, видимо, на фронте не пригодились бы.

22 ноября гражданину Узбекистана предъявлено обвинение. В лагере боевиков он планировал обучиться военному делу, тактике ведения боя, диверсионно-террористическим методам, правилам обращения с огнестрельным оружием. «Обвиняемый и его защитник против удовлетворения ходатайства следствия не возражали. Своей причастности к преступлению не отрицал», – уточняет объединенная пресс-служба судов.