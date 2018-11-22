«Короче — новый ты»: как чиновников прокачают за счет бюджета

Смольный взялся за личностный рост чиновников. Для них покупают целую электронную библиотеку. Если они действительно прочтут все по прилагаемому списку, в системе управления городом либо случится революция, либо будет пусто.

Александр Миридонов/Коммерсантъ

Петербургским чиновникам заказали отдельную библиотеку — электронную. Правда, всего на один год. И все книжки там будут от одного-единственного издательства. «Фонтанка» изучила список литературы и забеспокоилась за обитателей смольнинских кабинетов. То ли у них сейчас все очень плохо, то ли к концу отчетного года станет так хорошо, что небесам станет жарко.

«Для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» Смольный не пожалел 650 тысяч рублей, чтобы 1000 госслужащих (про них на данный момент не известно ни чинов, ни имен) на протяжении всего 2019 года были обеспечены полезным чтением. 730 электронных книг (в форматах pdf, mobi и epub) и 60 аудиоверсий перечислены в приложении к документам закупки. Они должны стать доступны для чтения и скачивания через обычные браузеры, без привлечения дополнительных программ и приложений. Получается примерно 822 рубля за единицу. За эти деньги вполне можно купить обычные бумажные книги — и они станут вашими навсегда, а не на один год. Обычный пользователь Интернета может раздобыть себе «электронки» и аудиокниги за 300 – 350 рублей в любом официальном интернет-магазине. Но, видимо, хитрость смольнинского заказа не только в перечне авторов и названий.

В конце каждого месяца поставщик должен отчитываться, какой пользователь что и когда скачал, и делать ежемесячную рассылку «иллюстрированных библиографических обзоров» на минимум 10 книг из списка — чтобы чиновники понимали, какие сокровищницы смыслов им доступны прямо сейчас.

Стоимость работы такой библиотеки составит 54 166 рублей в месяц.

Список выглядит так, словно был скопирован из прайса одного-единственного издательства – «Манн, Иванов и Фербер». Оно как раз специализируется на литературе о маркетинге, бизнесе и личностном росте. Этот феномен, как и принципы отбора литературы, в комитете государственной службы и кадровой политики, проводящем закупку, оперативно прокомментировать не смогли, так что мы не можем сказать, почему повезло именно совместному предприятию трех известных московских маркетологов. Но именно этим везением, видимо, объясняется присутствие в списке детской литературы и, например, «Педагогической поэмы» Макаренко — ее «МИФ» переиздал в 2016 году, в том числе и в электронной версии. Или чиновникам предлагается использовать методы Макаренко в воспитании горожан.

Смольный закупает книжки не впервые. Но на этот раз обошлось без Путина, Сталина и Маркса. И без церковно-православной тематики. Вместо нее — труд известного писателя Кристофера Бакли «Господь – мой брокер». Но это ближе к концу списка. А открывает его другой мощный автор — Брюс Ли — с книгой «Путь опережающего кулака». Следующей строчкой – коллектив авторов (Керри Паттерсон, Джозеф Гренни, Рон Макмиллан, Эл Свитцлеp) с работой «Трудные диалоги». Которые, если читатель все скачивает по порядку, должны быть уже не такими трудными.

Далее следует подборка пропитанной европейскими ценностями литературы на тему повышения личностной эффективности. И – неожиданно – «Сёрф-сказки» Никиты Замеховского-Мегалокарди. Да, это настоящий серфер, который про океан, волны и доски. Можно было бы предположить, что он попал в список случайно, но двумястами строчками ниже в списке значится его же автобиографическая повесть «Гармония волны». Если верить аннотации к книге, это история человека, «которого необычная профессия выбрала сама». С какими чувствами будут читать ее те, кто с 8 утра и до забора заперты в тесных кабинетах наедине с бумагами и штампами, представить себе сложно.

Дальше — больше. Офисным пленникам и витязям от ЖКХ и социального обеспечения предлагается узнать «Секреты быстрого плавания для пловцов и триатлетов» (автор – Шейла Таормина), а также изучить «Библию триатлета» (поигрался со святым в заголовке некто Джо Фрил).

Дальше следует ламповое чтиво для горячего отопительного сезона: «Замечательное время: зима» (Ксения Дрызлова, Настя Слепцова). «Зима в России длинная, темная и холодная, – говорится в аннотации. – Но с этой книгой она станет светлой, радостной и теплой». В книжке описаны игры и забавы для детей на улице — чтобы зиму они потом вспоминали как «сказочное время» и «с теплотой».

И это не единственная книжка для самых маленьких сотрудников Смольного. На период верстки городского бюджета есть «Межпланетный рыцарский турнир» Максима Демина: «Тема этой книги – таблица умножения. Но не только. Ребенку предстоит прикоснуться к другим областям математики, связанным с умножением. Например, умножение на ноль, умножение трех чисел и так далее. Таким образом, книга чуть-чуть выходит за рамки элементарного заучивания. Придется подумать, призвать на помощь папу, маму».

А уставшим от умножения городского бюджета на ноль, а также сотрудникам избиркома можно почитать «Сказки на один укус» Юлии Кузнецовой. «Главный герой книги – маленький мальчик Гриша. Он растет и постепенно открывает для себя мир, в котором живет: не через какие-то эпохальные события или острые ситуации, а как любой обычный ребенок, каждый день узнавая новое. Он дает название и оценку событиям и предметам, с которыми сталкивается, формирует свое отношение к различным ситуациям, делает выбор».

Вообще же составитель списка литературы, судя по всему, знает о петербургских чиновниках что-то не очень хорошее. Потому что в списке довольно много книг, посвященных мозгу — как его найти, правильно использовать и по возможности развивать: «Стань умнее» (Дэн Хёрли), «Мозг: краткое руководство» (Джек Льюис, Адриан Вебстер), «Музыка мозга» (Аннет Прен, Кьелд Фреденс), «Развитие мозга» (Роджер Сайп). Среди книжек про мозг мотивационные издания выглядят остро, как стимул в самом древнегреческом смысле этого слова: «Как сильно ты этого хочешь?» (Мэт Фицджеральд).

Но не надо думать, что составители библиотеки хотят загнать своих читателей в тотальный стресс. Нет, их научат и расслабляться, например, с помощью «Осознанной медитации» (авторы – Видьямала Берч, Денни Пенман).

На случай, если чиновники не поймут, что от них требуется, в списке есть книги вроде «Искусства чтения» Томаса Фостера. Для тех, чья пенсия уехала за линию горизонта, пробелы в знаниях о мире компенсирует работа Тины Силиг «Почему никто не рассказал мне это в 20?». В дивный новый мир американских телевизионных игр их погрузит «Brainiac» Кена Дженнингса, а во вселенную геймеров – «Властелины Doom» Дэвида Кушнера. А для тех, кто не понимает, зачем ему знания о столь несерьезных вещах, есть фундаментальный труд «Игра» (Стюарт Браун, Кристофер Воган). От игр можно будет перейти к другим сферам массовой культуры, прочитав книгу Аниты Элберс «Стратегия блокбастера».

Составляя подборку литературы о личностном росте сотрудников, в Смольном не забыли о главном. Развитие развитием, а обед по расписанию. Перед обедом хорошо будет полистать книжку «Еда без правил» Тамары Адлер или кулинарное издание «Рецепты «Китайского исследования» Лиэнн Кэмпбелл. А вот книга Кейта Феррацци и Рэза Тала «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга» не о еде, а о том, как заводить и поддерживать полезные связи.

Продравшись через десятки маркетинговых инструкций про миллион способов продать что угодно всем подряд, искушенный читатель может открыть для себя автора Джо Витале и его книгу «Ключ». «Поверни его – и откроешь тайну притяжения», – гласит подзаголовок. Господин Витале рассказывает о том, что делать, если «мир отказывается поддерживать наши мечты» вопреки существующему (не спрашивайте) «закону притяжения желаемого». А все потому, что отправлять во Вселенную свои мысли о желаемом надо правильно. «Вы удивитесь, когда каждый день с вами начнут происходить чудесные события. Они уже происходят с теми, кто прочитал эту книгу», – интригует аннотация. Видимо, это захватывающее чтение адресовано прежде всего тем, кто имеет дело с системой электронных обращений граждан.

Невероятно, но факт: кроме книг о вкусной пище и полезном мозге в списке можно выделить еще один мощный блок развивающей литературы. Это предложенные чиновникам Смольного учебники рисования. Например, Лигрен Лоуз «Дневник художника-натуралиста. Как рисовать животных, птиц, растения и пейзажи». «Непредвзятому взгляду сразу открывается красота мира, – пишет автор. – Наблюдательность поможет полюбить жизнь». Открывать красоту мира помогут еще не менее десятка книг на заданную тематику, в том числе «Рисуйте свободно!» Барбары Дайан Берри, «Рисование. Полное руководство» Джованни Чиварди и «Скетчинг маркерами с Анной Расторгуевой».

Поднаторевших в искусстве рисования чиновников научат, «Как победить страх» (автор – Ольга Соломатина, в списке немного сократили название, полностью оно звучит так: «12 демонов на пути к свободе, счастью и творчеству»), как найти «Работу мечты» (Ричард Шеридан) и снабдят сомнительной с точки зрения трудоголика инструкцией от некоего Фергуса О'Коннела – «Делай меньше». Заполировать эти прорывные знания предлагается книгой Федора Конюхова «Мои путешествия».

Так и хочется воскликнуть: а работать-то кто будет?

Но не тут-то было. К начитанным госслужащим вы уже так просто не подступитесь. Потому что у них на вооружении будет издание «Защити себя по методикам спецслужб» Джейсона Хансона. Да, отставшее от жизни лет на пять, но все же написанное бывшим спецагентом. Но города, как известно, надо брать обаянием, и такая книжка в библиотеке тоже есть: «Включаем обаяние по методике спецслужб» (Джек Шафер, Марвин Карлинс)

На сладкое — психотерапетическая повесть Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0». «Героем данной книги является простой парень, каких много, – гласит описание. – У него есть вполне понятные и обычные желания – иметь побольше денег, красивую девушку и верных друзей... И хотя внешне он выглядит воспитанным и вполне приличным человеком, мало кто знает, что происходит в его душе и мыслях. Но однажды Сергей решает, что что-то нужно менять, и шаг за шагом, по одному кирпичику, строит новую жизнь». Для тех, кому скучно несколько сотен страниц наблюдать, как простой парень открывает кирпичный завод, есть бизнес-стратегия «Короче» Джо Маккормака и «Другой ты!» Валихана Тена (там в основном про спорт и питание, но название мотивирует на широкий спектр личностных перемен).

«Бери и делай!» Дэвида Ньюмана, «Кино без бюджета» Роберта Родригеса и «Handmade» Кари Чапин как бы намекают на увеличение личного к.п.д. в годину дефицита прочих ресурсов. А некоторое количество книг о том, как научиться хорошо писать, венчает инструкция Криса Бейти «Литературный марафон: как написать книгу за 30 дней».

То есть через год мы можем получить тысячу экстремально эффективных интеллектуальных мутантов, с прокачанным мозгом, отлаженной пищеварительной системой, крепкими мышцами и расширенными до горизонта границами личности. А самое страшное заключается в том, что эти люди будут четко знать, чего хотят от жизни, и научатся передовым манипулятивным техникам бесчеловечного западного маркетинга. Главный вопрос – останется ли эта тысяча избранных в администрации Санкт-Петербурга или уйдет в сёрф-трип.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"