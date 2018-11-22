Nissan в один день лишился двух ключевых фигур в руководстве после обвинений в нецелевом расходовании средств

Японский концерн отстранил от занимаемой должности председателя совета директоров Карлоса Гона и директора Грэга Келли. Это решение совет директоров принял единогласно. Об этом 22 ноября сообщатся на сайте компании.

В понедельник, 19 ноября, Гон был арестован на 10 дней из-за подозрений в махинациях с отчетностью, введении в заблуждении инвесторов и регуляторов о своих доходах в концерне и нецелевом расходовании средств. Прокуратура нашла у него купленную на деньги Nissan недвижимость в других странах, о чем рассказало издание Asahi.

Вместе с Гоном арестовали и директора Грэга Келли, подозреваемого в сокрытии доходов.

Руководство концерна объявило о создании специальной комиссии, в задачи которой будет входить выбор нового председателя совета директоров.

Напомним, что именно Карлос Гон в конце 1990-х годов выводил из кризиса южноамериканское подразделение Renault. После слияния Renault и Nissan Гон стал гендиректором объединенной компании.