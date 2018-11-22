Финляндия задумала посадить в Африке лес и уговаривает Евросоюз профинансировать проект

Финляндия пытается уговорить европейские власти заложить средства на участие в проектах по лесонасаждению в рамках программы помощи Африке, сообщает Yle.

Финляндия провела предварительные консультации с Комиссией ЕС и государствами-членами о подготовке проектов в новом бюджете Евросоюза. Многолетняя программа, бюджет которой составляет несколько десятков миллиардов евро, ставит перед собой цель повышения занятости африканской молодежи и общее развитие стран континента, однако финские власти хотят направить средства также на посадки леса.

Лесной фонд, предложенный Финляндией, предоставит кредиты для таких проектов, как предотвращение обезлесения. Судьба фонда может быть определена во время председательства страны в ЕС в конце следующего года.

Площадь лесов в Африке ежегодно сокращается на несколько миллионов гектаров из-за развития сельского хозяйства и увеличения потребления древесины. В будущем планируется сделать лесопосадки одной из целей политики Финляндии в отношении развивающихся стран.

Ранее сообщалось, что Финляндия через Фонд МФК инвестирует 114 млн евро в коммерческие климатические и энергетические проекты в развивающихся странах Африки в течение следующих четырех лет. Внутри своей страны правительство Суоми планирует начать обширную программу посадок леса для борьбы с изменением климата.