В миграционном центре изымают технику и документы. С террористом его связала бывший руководитель центра экспертиз СПбГУ

Масштабная выемка документов в Едином миграционном центре (ЕМЦ) на улице Красного Текстильщика связана с деятельностью экс-руководителя центра экспертиз главного университета Петербурга. Оперативникам уже ясно, что получить патент или вид на жительство в центре проблем не составляло, а «знатоки» русского языка сдавали сотни экзаменов в день.

По информации «Фонтанки», к вечеру 22 ноября оперативники двух служб регионального управления ФСБ продолжают работать в Едином миграционном центре. Пока в устных беседах сотрудники учреждения рассказывают, что нормальную отчетность в центре начали вести только в последний год. До этого, судя по некоторым документам, экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства мигранты сдавали на конвейерном уровне, выдавались сотни сертификатов в день.

Как ранее писала «Фонтанка», подтверждать результаты экзамена, который должны сдавать все желающие задержаться в России иностранцы, в стране могут пять организаций, в том числе СПбГУ. В мае прошлого года после увольнения директора центра экспертиз вуза Ларисы Цветковой руководство решило проверить оставленную после нее документацию. Проверка показала множество нарушений, в том числе в договорах на сдачу экзамена были указаны нереальные сроки их заключения, не было обоснований для выплат контрагенту, были нарушены сроки оплаты услуг со стороны контрагентов, аудио- и видеозапись экзаменов не велась должным образом. Материалы внутренней проверки университет передал в правоохранительные органы.

Одним из контрагентов вуза является Единый миграционный центр. Там, в том числе, получал документы один из обвиняемых в терроризме. Сторонник запрещенной в России организации ИГИЛ, приехавший в Петербург из сопредельного государства, легализовался в городе через ЕМЦ, а подпись в его документах поставила экс-сотрудница СПбГУ Цветкова.