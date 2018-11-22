Улица Высотная. У Лахта Центра в Петербурге появится официальный адрес

Самый высокий в Европе небоскреб получит адрес: Высотная улица, дом №1.

Городская топонимическая комиссия 22 ноября утвердила названия улиц, набережных и переулков в районе Лахта Центра в Санкт-Петербурге. Теперь у небоскреба «единственно возможный адрес»: Высотная, 1, как «Фонтанке» рассказали в комиссии и подтвердили в Лахта Центре.

Рядом появится Открытая набережная. Кроме того, названия получили две близлежащие улицы: Водная и Воздушная. Также на карты города нанесут Кристальный и Прозрачный переулки. «Корни у имен – петербургские», – отметили городские топонимисты, напомнив, что наименования выбирали сами жители города.

Петербуржцам приглянулись абстрактные понятия, описывающие местоположение и ассоциации. Высотная улица названа в честь самого высокого здания Европы, Воздушная улица и Открытая набережная вызваны ассоциациями с общедоступными пространствами, Кристальный и Прозрачный переулки напоминают о стеклянной поверхности небоскреба, а Водная улица намекает на близость к водной стихии, как в пейзаже, так и в архитектуре.

В Лахта Центре прокомментировали свой новый адрес, отметив, что разделяют подход, согласно которому названия улиц выбирают жители.

Переименование произойдет после того, как решение топонимической комиссии одобрит глава Северной столицы.