Аэрофлот интегрировал возможность использования приложения Pass2U для Android

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот интегрировал в обновленной версии мобильного приложения для Android-устройств возможность использования электронного кошелька Pass2U* (18+). Теперь пассажирам авиакомпании доступен удобный способ хранения авиабилетов, посадочных талонов, а также карты лояльности.

Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо установить на мобильное устройство приложение Pass2U, после чего пассажиры Аэрофлота смогут через личный кабинет добавлять билеты, посадочные талоны и карту лояльности при помощи одного нажатия – «добавить в Pass2U».

Ранее Аэрофлот реализовал возможность хранения карт для обладателей IOS-устройств, интегрировав доступ к Apple Wallet** (18+).

Аэрофлот остается крупнейшим онлайн-продавцом в России. Все более инновационными становятся сайт и мобильные приложения Аэрофлота как средства существенного улучшения сервиса и повышения эффективности коммерческой деятельности. Активное внедрение информационных технологий – стратегический курс Аэрофлота, который позволяет повысить эффективность и прибыльность бизнеса, а также предложить клиентам сервис нового качества.

*Пасс2У

**Эппл Валлет