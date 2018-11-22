Россия угрожает выйти из Совета Европы и ждёт, что Финляндия станет «антикризисным менеджером»

МИД РФ надеется на то, что Финляндия в период своего председательства в Совете Европы решит вопрос с членством России в организации и возращением российским парламентариям права голоса к маю 2019 года. Об этом на выступлении в Комитете министров Совета Европы сообщил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин. Его слова 22 ноября приводит сайт внешнеполитического ведомства РФ.

«В складывающейся ситуации призываем новое финское председательство и все ответственные государства – члены СЕ приложить максимум усилий для скорейшего совместного преодоления кризиса в нашей организации. Полагаем, что привести нормы ПАСЕ по ограничению полномочий в соответствие с Уставом вполне возможно к министерской сессии КМСЕ в Хельсинки 17 мая 2019 года», – сказал представитель МИД.

После крымских событий российские парламентарии были лишены права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. В России эти меры считают «дискриминационными». Кроме того, по словам Келина, РФ ставит под сомнение легитимность решений Европейского суда по правам человека из-за того, что судьи были избраны без участия в голосовании России.

С позиции МИДа РФ, приостановка взносов со стороны России была способом привлечь внимание и вернуть право голоса, потому что Ассамблея не может найти решений, чтобы остановить кризис.

«Напомню, что на протяжении трех лет отсутствия наших депутатов в зале ПАСЕ мы исправно платили в СЕ взносы. Единственной целью приостановки выплат было привлечь внимание к нетерпимости сложившегося в ПАСЕ такого положения дел», – подчеркнул представитель России.

Россия угрожает выйти из организации, если ей не вернут право голоса.

«Россия стремится остаться в Совете Европы, но обстоятельства могут сложиться таким образом, что у нас просто не будет другого выбора, кроме как кардинально пересмотреть характер наших отношений с Советом Европы. Дискриминация государств-членов по политическим мотивам категорически неприемлема», – предупредил Келин.

В заключение своего выступления он добавил, что Финляндии «в ближайшие полгода придется быть антикризисным менеджером» Совета Европы. «От эффективности ваших усилий в этот период многое зависит», – напутствовал он.

Напомним, что министр иностранных дел Финляндии ранее заверил, что его страна готова сделать всё, чтобы Россия осталась в Совете Европы.