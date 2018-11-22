Социологи: почти 87% жителей Украины недовольны действиями властей

Практически все жители Украины недовольны действиями властей страны и считают, что чиновники "работают для своей личной выгоды и защищают собственные интересы". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом социальных технологий "Социополис" и обнародованных 22 ноября.

"Подавляющее большинство опрошенных (86,9%) воспринимают нынешнюю центральную власть на Украине как людей, которые в первую очередь работают для своей личной выгоды и защищают собственные интересы", — сообщила пресс-служба института.

Только 4,8% респондентов считают, что представители властей служат в первую очередь народу, защищают его интересы.

При этом более половины опрошенных (57%) основной проблемой в стране считают конфликт в Донбассе. На втором месте — коррупция в органах власти (31,1%), а на третьем-четвертом – высокие тарифы на коммунальные услуги и их рост (26 4%) и безработица (25,1%).

Опрос проводился с 8 по 16 ноября 2018 года методом интервью. Опрошено 2403 респондента, которые зарегистрированы в 139 населенных пунктах Украины. Теоретическая статистическая погрешность выборки не превышает 2,0%.

Напомним, что в 2019 году на Украине состоятся выборы. В марте украинцам предстоит избрать президента страны, а осенью – парламент.