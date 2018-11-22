«Большая Медведица» и Группа ЦДС поздравят семьи с Днем матери

Группа ЦДС

В субботу, 24 ноября, Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут театрализованное представление (0+), посвященное Всероссийскому дню матери.

Благотворительная акция «Дорогие наши мамы!» пройдет в ресторане «Тройка». Театрализованное представление соберет 60 семей, имеющих детей с синдромом Дауна.

Перед началом представления маленькие гости и их родители смогут ознакомиться с фотовыставкой «Дети солнца» (0+). После этого для них состоится праздничный концерт, в котором примут участие заслуженная артистка России Марина Цхай, участник телепроекта «Главная сцена» Павел Кузьмин, группа «Формат FM», вокальная студия «Вольный ветер» и другие артисты.

После представления, в котором смогут принять участие все гости, их ждут призы и подарки.

«Наша компания всегда поддерживала и будет поддерживать такие прекрасные, добрые проекты, – сообщила директор управления рекламы, PR и брендинга Ольга Маталыцкая, – Этот праздник дает семьям возможность собраться вместе и отдать должное труду наших мам. С каждым годом День матери отмечает все больше россиян. Надеюсь, что вскоре он станет доброй традицией в каждой семье».

Группа ЦДС на протяжении 19 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 21 жилом комплексе. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица», Юр. адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Гатчинская д. 1/56 лит. А пом. 4-Н, ИНН: 7810190440

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