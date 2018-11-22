Смольный выдал разрешение на установку памятника Цою в Петербурге. Авторы идеи опасаются повторной атаки гневных горожан

Ордер на работы по установке памятника Виктору Цою на улице Танкиста Хрустицкого выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Скульптура появится в Кировском районе зимой 2019 года. Об этом сообщается на страничке фонда «Памяти Виктора Цоя» в социальной сети.

Как рассказала «Фонтанке» 22 ноября учредитель организации Светлана Власова, говорить о том, что скульптура точно будет установлена, преждевременно, так как в процесс могут снова вмешаться недовольные местные жители.

«Я думаю, что вся эта шумиха преждевременна. Это просто ордер ГАТИ. Это просто разрешение на то, чтобы начали рыть котлован. У нас с местными жителями была некая партизанская война с их стороны. Сейчас работы начнутся, посмотрим, как всё пройдёт», — отметила Светлана Власова.

Ордер на производство работ действует с 12 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года, сообщает ГАТИ. Заказчиком и подрядчиком выступает Фонд Жорно.

Против установки памятника Виктору Цою в прошлом году выступили около 1000 жителей Кировского района. Горожане опасаются, что «молодые паломники с ирокезами» превратят их «жизнь в благоустроенном зеленом районе в кошмар».

Напомним, что в 2014 году профильная комиссия петербургского комитета по градостроительству и архитектуре одобрила проект скульптора Матвея Макушина и архитектора Нестора Энгельке. Планируемая высота бронзовой статуи — 2,8 метра, памятник хотят установить на гранитном постаменте высотой в 1 метр. Он должен был появиться в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.