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22.11.2018 16:29
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Косово не будет снижать 100% пошлину для сербских товаров. Россия и ЕС призывают косоваров одуматься

Правительство самопровозглашенной республики своим решением начать торговую войну с Сербией оставило часть своего населения без продуктов и газет. Евросоюз и Россия обратились к руководству Косово с призывом отыграть все назад, однако косовары требуют от сербов сначала признать их независимость.

«Я думаю, что 100-процентная таможенная пошлина на всю сербскую продукцию должна оставаться в силе до тех пор, пока Сербия не признает Косово», – цитирует 22 ноября премьер-министра непризнанной республики Рамуша Харадиная Haberler.

Накануне Приштина издала указ, согласно которому вся сербская продукция облагается 100%-ной пошлиной. Кроме того, власти непризнанной балканской республики запретили поставки товаров, которые не маркированы по их правилам.

Это решение сразу же сказалось на самих жителях Косово, часть которых до сих получает жизненно важные товары из Белграда. По данным  издания Kossev, в городе Косовска-Митровица на севере республики, где преимущественно живут сербы, начались перебои с поставкой молока, так как грузовики застряли на границе. Национальное сербское телевидение RTS рассказало, что хлеб в Метохии подорожал на 30%.

При этом некоторые косовары положительно восприняли нововведение. Так, в поселке Качаник, по данным сайта Kurir, провели обряд сжигания сербских продуктов.

Президент Сербии Александр Вучич вынужден был созвать Совет национальной безопасности после действий Приштины. По его итогу он отметил, что Белград не будет отвечать введением контрсанкций. В комментарии национальному телевидению Вучич назвал действия соседей «нецивилизованным поступком» и «фактическим запретом на торговлю». Он уверен, что пошлины приведут к гуманитарной катастрофе для косовских сербов.

МИД России резко отреагировал на новости из Приштины. «Фактически речь идёт о начале Приштиной «торговой войны» в русле политики этнических чисток, так как сербское население края во многом зависит от снабжения из центральной части Сербии», – говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Дипломаты призвали ЕС повлиять на правительство косоваров.

Европейский Союз, в свою очередь, потребовал от сторон прекратить провокацию. «Мы призываем руководство двух стран <...> сконцентрироваться на завершении процесса нормализации отношений без каких-либо дополнительных условий», – цитирует представителя европейской дипломатической службы Майю Косьянчич Kurir. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также выступила с обращением https://t.co/6lw4aXYJPa, подчеркнув, что Косово нарушает европейское соглашение о свободной торговле.

Напомним, что в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других стран.

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