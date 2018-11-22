Инкубатор будущего. Каким архитекторы увидели будущий «ИТМО Хайпарк»

Из четырех архитектурных концепций международное жюри выберет будущую основу проекта нового кампуса университета ИТМО. Мастер-план должен появиться до 19 декабря.

Проект компании КОСМОС (Россия)//предоставлено Университетом ИТМО

Сегодня у претендующего на роль ведущего IT-вуза страны открылась экспозиция архитектурно-планировочных концепций инновационного кластера, который к 2027 году должен появиться в городе-спутнике Петербурга — Южном. В «ИТМО Хайпарк» помимо непосредственно кампуса разместятся высокотехнологичные производства и международные лаборатории. Инноград появится на частной земле — территорию площадью 100 га под создание кампуса безвозмездно выделила компания «СТАРТ Девелопмент» Захара Смушкина.

В ноябре по итогам конкурса выбрали разработчика мастер-плана будущего кампуса — победило столичное архитектурное бюро RTDA. Компания может заключить договор подряда с автором одной из четырех концепций, которые в рамках Санкт-Петербургского культурного форума представили в университете на суд членам международного жюри.

Проект архитектурного бюро MVRDV (Роттердам, Шанхай) предлагает оформить знаковый элемент, который бы транслировал объединение обитателей кампуса — «мы все под одной крышей». Для этого разработчики предложили соединить между собой все крыши зданий и галерей в продолжительный ландшафт, доступный со склонов, рамп, лестниц и трибун. Галереям отводится роль климатического буфера между наружными и внутренними частями — чтобы прогулки были комфортными в любое время года. Авторы также обращают внимание на важность создания "интимных дружелюбных урбанистических пространств, которые формируются достижением определенной плотности кампуса".

В проекте предлагается неоднозначное транспортное решение: парковать автомобили за пределами кампусов, систему улочек предназначить исключительно для пешеходов, велосипедистов и водителей электромобилей.

Концепция, которую подготовил виртуальный российско-швейцарский офис К О С М О С, основывается на прямоугольной городской сетке, с кварталами-квадратами, имеющими внутридворовое пространство. Стороны одного блока – около 80 метров.

Предполагается, что функциональные зоны кампуса будут связаны таким образом, чтобы достичь любой его точки за десятиминутную прогулку. Жилая, учебная и производственная зоны взаимопроникают друг в друга. Учебное пространство займет 10 блоков-кварталов. Каждая из зон, говорится в презентации проекта, представляет собой «прямоугольную петлю». Эти петли организованы в соответствии с городской структурой и образовывают гибкие с точки зрения функционала области в местах пересечения петель.

Авторы предлагают установить системы транспортного сообщения — от электричек и трамваев до местных автобусных маршрутов к велосипедным дорожкам и пешеходным маршрутам.

«У К О С М О С такая ячеистая система, и все функции, конечно, тут уже есть. Эти ячейки можно переместить из одного места в другое. Основной корпус хоть и ячеистый, но цельный. При этом все факультеты находятся в одном пространстве. Это очень важно, потому что факультеты уже даже не междисциплинарные, а интердисциплинарные. То есть все науки между собой сейчас интегрируются», – комментирует директор по связям с общественностью ООО «Город-спутник Южный» Евгения Стрельцова.

Компания BUSаrchitektur (Австрия, Буэнос-Айрес) предложила «разрезать» пространство кампуса дорогой, по сторонам которой располагаются функциональные зоны. Проект, судя по всему, делает ставку на открытость — визуализация решений предполагает акцент на незамкнутые уличные пространства и использование панорамных фасадов. Архитектурный критик Мария Элькина отмечает отсутствие четко выраженной логики разброса застройки и недостаточно продуманные связи между этими зонами.

Британская фирма Allies and Morrison увидела будущий кампус как большой сад с уплотненными зелеными «стенками» по периметру. Авторы отмечают важность создания инфраструктуры, которая побуждала бы к социальным коммуникациям обитателей «ИТМО Хайпарк».

Авторы предлагают системы транспортного сообщения — от электричек и трамваев до местных автобусных маршрутов к велосипедным дорожкам и пешеходным маршрутам.

По Генплану, высота будущего кампуса ограничена 15 метрами, это 3 – 4 этажа. «Это очень хорошая высота для инновационной долины, потому что горизонтальные связи — это самая принципиальная вещь. Когда вы экономите землю и создаете муравейник, у вас пропадает самое ценное, что есть в научной среде, — коммуникация, связи во всех видах», – объясняет креативный директор и главный архитектор RTDA Дина Дридзе.

По ее словам, единственный способ, которым можно распространять науку, — «выковыривать людей из их лабораторий, чтобы они оттуда выходили, у них была возможность работать в какой-то ландшафтной среде, коворкингах». Если нет непосредственного контакта с человеком, подчеркивает эксперт, теряется до 30% передаваемой информации.

«Самый принципиальный вопрос в работах, который решен во всех четырех концепциях очень по-разному: как можно меняться, реагируя на любые вызовы, какая архитектура позволяет себя достраивать и дособирать не с точки зрения унификации, а с точки зрения возможности комбинации. Как умный конструктор. Это очень сложно – не превратить систему в механистичную. Но если использовать все преференции этого конструктора, можно получить фантастическую по качеству живую среду», – полагает представитель RTDA.

Все проектировщики сошлись на том, что Южный необходимо связать дорогами не только с Петербургом, а еще и с Гатчиной, Красным Селом, Пушкином. «Это новая идея, потому что раньше ее не транслировали. Думали, чтобы через Пулково проложить линию легкорельсового трамвая, и все проблемы решатся», – говорит представитель ООО "Город-спутник "Южный".

По словам Дридзе, на один из важнейших факторов – ощущение безопасности – сильно влияют менталитет и климат. «Если вам будут предлагать архитектуру, которая вся вывернута наизнанку, вам интуитивно будет нехорошо – захочется стен и какой-то защищенности».

Современные тренды могут закрыть доступ к территории так, что остающиеся снаружи люди не ощущают этой границы. В качестве примера подобных мягких «стоп-знаков» архитектор привела средовые ландшафтные приемы. «Когда вам нужно, чтобы человек не вышел за какие-то границы, вы высаживаете живые изгороди. Человек воспринимает пейзаж как что-то исключительно дружелюбное и мягкое, но при этом понимает: «Ну что я полезу в этот можжевельник?» И не идет. Таким образом строятся парковые маршруты — ставятся визуальные маячки, которые вас привлекают, и одновременно через холмы, заглубления, воду, рвы – по маршруту. Града, который сделан хорошо, вы почти не ощущаете. А вас водят — вы не сами решили, куда идти».

«Я думаю, что самый важный аспект – то, как кампус объединяет людей. Как люди разных специальностей, занимающиеся разными науками, встречаются в каких-то определенных местах, предназначенных для общения. И все это способствует появлению инноваций», – сказал один из членов жюри партнер финского бюро Verstas Architects Илкка Саминен. Градостроитель подчеркнул, что горизонтальные связи, как внутри, так и снаружи, — это «маст-хэв» любого кампуса.

Другой член жюри, старший партнер британской архитектурной практики Penoyre& Prasad LLP Сананд Прасад, пояснил, что ключевой вопрос заключается в особенности границы между кампусом и внешним миром. "Я считаю, что мы отошли от идей градостроительства прошлого века, когда каждый объект, каждое учреждение были отделены: жилая зона, образовательная, производственная, спортивная. А сейчас у нас совершенно другое мышление: мы считаем, что все области жизни взаимосвязаны. Это дух нашего времени. Дисциплины взаимно проникают друг в друга. Сейчас география внедряется в медицину, юриспруденция — в географию. И в результате этих точек смешения и возникают новые знания".

«Первое, о чем стоит подумать, — это транспортная доступность. Говоря об эффективности, можно упомянуть три основных критерия, – обращает внимание градостроитель. – Организация пространства внутри, все должно работать и быть эффективно продумано. Связь с непосредственным окружающим пространством — с городом Южным. Третий — связь с Петербургом».

По мнению коллеги Прасада, архитектора KSAP Рюрда Гитемы, ни один из проектов не является самостоятельным и законченным. Он не исключил возможности объединения концепций или заимствования лучших решений из каждого проекта.

Ректор Университета ИТМО Владимир Васильев выразил сожаление – градостроение развивается медленнее, чем технологии. И при проектировании нового кампуса необходимо, если невозможно предсказать будущее, заложить место для грядущих изменений. «Мир стремительно меняется. Раз так, должна быть адаптивная структура. Наш университет сфокусировал в своей стратегии, что мы направлены отвечать на глобальные вызовы и решение больших задач. А такие задачи не могут решаться монодисциплинарным или междисциплинарным способом. А нужен интердисциплинарный подход, когда у вас встречаются все: социологи, антропологи, культурологи, модельеры, физики, робототехники и так далее», – сказал глава вуза.

По оценке Васильева, ни один представленный проект не отвечает на все заданные университетом вопросы. «Но возможны базовые соединения определенных элементов из того, что было предложено», – заключил ректор.

Университет ИТМО — не единственный, кто мечтает о собственном кампусе. СПбГУ уже не один год ищет участок для переезда. В разное время рассматривались варианты размещения в Курортном районе, в Кронштадте, Пушкине. В марте этого года называли и намывные территории Васильевского острова. Но пока о реальных шагах нет информации.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»