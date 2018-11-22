Путин: России нужны умные боеприпасы, а не болванки

Президент России Владимир Путин заявил, что продукция оборонно-промышленного комплекса должна быть современной и качественной, России нужны умные боеприпасы, а не болванки.

На итоговом совещании по ОПК 22 ноября президент отметил, что боеприпасная отрасль выпускает самое большое по объему и номенклатуре количество продукции. "Она должна быть современной, высокого качества. Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные, высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения", — сказал он. Президента цитирует официальный сайт Кремля.

Путин отметил, что это существенно экономит финансовые средства. "То, что раньше достигалось с помощью дорогостоящих систем вооружения, сегодня может быть решено с помощью достаточно дешевых систем как таковых, но с применением высокоэффективных современных высокоточных боеприпасов", — сказал Путин.

"Безусловно, продукция отрасли становится всё более сложной, высокотехнологичной. Большинство образцов имеют длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, осуществляющих финальную сборку, но и заводов-поставщиков комплектующих изделий, а также уровнем обеспеченности сырьём и материалами, удобной, рациональной логистикой доставки узлов и агрегатов.

Тем не менее нужно стремиться сокращать технологические циклы производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно чётко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны", – подчеркнул Путин.