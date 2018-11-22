Представитель «Группы ЛСР» вошел в рейтинг «25 лучших Председателей совета директоров»

ПАО «Группа ЛСР»

В Москве в рамках III Всероссийского Форума по корпоративному управлению подведены итоги XIII Национальной премии «Директор года».

Заместитель Председателя Совета директоров «Группы ЛСР» Дмитрий Гончаров (возглавлял Совет до августа 2018 года) вошел в рейтинг «25 лучших Председателей совета директоров», а члены Совета директоров Алексей Махнев, Виталий Подольский (председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям) и Александр Присяжнюк (председатель Комитета по аудиту) – в рейтинг «50 лучших Независимых директоров». Рейтинги составлены Ассоциацией независимых директоров, Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC и Московской Биржей по итогам 2017-2018 корпоративного года.

– Столь лестная оценка профессионального сообщества стала возможной не только благодаря активной работе Совета директоров, который с этого года в большинстве своем состоит из независимых директоров, но и сложившейся за 25 лет деятельности репутации «Группы ЛСР», как лидера и законодателя мод в строительной отрасли, – заявил Дмитрий Гончаров – Наша компания продолжает задавать высокие стандарты в корпоративном управлении во всех направлениях. Так, в этом году «Группа ЛСР» первой в российской строительной отрасли опубликовала Отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии со стандартами глобальной инициативы по отчетности GRI. По праву мы можем гордиться и запущенной в 2018 году собственной электронной закупочной площадкой. Этот шаг, направленный на обеспечение еще большей прозрачности и эффективности закупочных процессов, уже был по достоинству оценен профессионалами: «Группа ЛСР» стала одним из обладателей премии «Лидер конкурентных закупок» – главного конкурса среди российских компаний-заказчиков. Могу заверить, что в основе нашего подхода к корпоративному управлению и впредь будет лежать открытость и понимание интересов всех задействованных в бизнесе сторон и общества в целом.

Национальная премия «Директор года» учреждена в 2006 году. Рейтинги директоров корпоративного управления выпускаются ежегодно с 2012 года. Методика их составления включает обработку и анализ следующих показателей: количественный суммарный опыт работы кандидатов в советах директоров, опыт работы в компаниях с российским и международным листингом, опыт работы в компаниях с высоким уровнем капитализации. Также учитывался вклад кандидата в развитие корпоративного управления в России.

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