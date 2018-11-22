Расследование дела об убийстве старейшего работника Мариинки завершено

Следственный комитет Петербурга передал материалы дела об убийстве сотрудницы отдела музыкальных нотных фондов библиотеки Мариинского театра в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Троим обвиняемым также вменяют разбой.

О завершении расследования Следком сообщает 22 ноября, дело велось по двум статьям УК РФ – убийство и разбой. В направленных в прокуратуру материалах указано, что обвиняемая Галина Гусейнова, помогая в быту сотруднице Мариинки Нине Мациной, год назад создала преступную группу и задумала убить пенсионерку. Для этого она, по версии следствия, привлекла двух граждан Армении – Сенника Нарояна и Размика Акобяна. В деле сказано, что 20 ноября 2018 года Гусейнова пустила сообщников в квартиру на Варшавской улице. Акобян следил за входной дверью, оставшаяся пара 25 раз ударила пожилую петербурженку кулаками, после чего женщину задушили. Из квартиры обвиняемые, как установило следствие, забрали 130 тысяч рублей, банковскую карточку и фотографию знаменитого музыканта с автографом.

Как ранее писала «Фонтанка», арестовать Гусейнову удалось только с третьей попытки. На первых двух заседаниях она жаловалась на плохое самочувствие и падала в обморок.