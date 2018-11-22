Налоговики банкротят ГК «Город»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Петербургу подала банкротный иск к группе компаний «Город». Информация об этом 22 ноября появилась на сайте «Электронное правосудие».

Иск о признании несостоятельной группы компаний печально известного застройщика зарегистрировали 15 ноября. Сумма исковых требований составляет 4,54 млн рублей.

Напомним, в октябре пять проектов «Города», завершением которых занимаются «дочки» ГК, попали в список долгостроев, по которым просрочка передачи квартир дольщикам превысила полгода.

Согласно законодательству, Росреестр не имеет права регистрировать новые ДДУ по таким объектам. Соответственно, девелоперам таким образом ограничили возможность привлекать средства дольщиков. Компания «Спектр» достраивает ЖК «Морская звезда» (Приморский район). В Красносельском районе — жилые комплексы «Ленинский парк» и «Прибалтийский».

Из семи корпусов ЖК «Ленинский парк» заселили только четыре. Три последних достроили осенью, и до конца года их планируют ввести в эксплуатацию. «Прибалтийскую» намереваются сдать в первом квартале 2019 года, а «Морскую звезду» – на квартал позже.

Строительство на всех объектах «Города» встало пять лет назад. На тот момент группой компаний владели братья Максим и Руслан Ванчуговы. В отношении обоих возбудили уголовное дело о мошенничестве на 1,2 млрд рублей. Эти средства в проекты девелопера вложили более 3 тысяч семей. Руслан Ванчугов в настоящее время находится под домашним арестом, его брат — в СИЗО.