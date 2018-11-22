В IQ Гатчина продолжается активное возведение детского сада

ЗАО «Ленстройтрест»

На строительной площадке будущего детского сада в шведском квартале IQ Гатчина завершены кровельные работы, прокладка наружных сетей водопровода и канализации, установлены внутренние перегородки и окна.

Выполняется отделка фасадов здания и монтаж наружных сетей электроснабжения. В ближайшее время на объекте начнется установка систем отопления, вентиляции, канализации, электропроводки и штукатурные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года.

Детский сад на 120 мест возводится рядом с третьим и четвертым корпусами жилого квартала IQ Гатчина. Общая площадь образовательного учреждения составит более 2800 кв. м. В трехэтажном здании разместятся группы для детей раннего, младшего и дошкольного возраста. Для обеспечения безопасности воспитанников здание будет оборудовано системой видеонаблюдения, а на огороженной прилегающий территории предусмотрены несколько зон для прогулок и игр детей на открытом воздухе.

«Наша компания возводит свои объекты в соответствии с философией «ЖИВИ», одним из основополагающих принципов которой является создание жилых кварталов, максимально комфортных для жизни каждого человека. Строительство социальной инфраструктуры в шаговой доступности – неотъемлемая часть этой философии. В оформлении детского сада шведского квартала IQ Гатчина будут присутствовать яркие фасады с «пиксельными» мотивами. Внутри здания будет также красиво и уютно, как и снаружи. Мы надеемся, что нам удастся создать такое место, куда дети будут приходить с удовольствием каждый день», – рассказывает Ольга Копейкина, директор по маркетингу и продажам ГК «Ленстройтрест».

Напомним, жилой квартал IQ Гатчина возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Сейчас ГК «Ленстройтрест» ведет строительство второй очереди (площадь квартир 9,1 тыс. кв. м) и одного из двух корпусов третьей очереди (площадь квартир 13,4 тыс. кв. м). Возведение указанных корпусов планируется завершить до конца 2020 года.

Шведский квартал IQ Гатчина – один из претендентов на победу в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области» в рамках ХI конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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