Беспилотный автомобиль из Петербурга проехал 2500 километров и установил рекорд скорости

2500 километров преодолел беспилотный автомобиль из Петербурга до Казани. Легковая машина, оснащённая специальной системой навигации, двигалась в автономном режиме. За десять дней в пути машина заехала в 13 российских городов, где местные жители могли принять участие в тест-драйве техники.

На видео, опубликованном организаторами пробега, водитель находится на своём сиденье, но техника самостоятельно регулирует положение руля.

При движении по трассе с непостоянной и местами некачественной дорожной разметкой беспилотник развивал скорость до 80 км/ч. Прежний рекорд был установлен в мае, когда автомобиль без участия человека смог разогнаться до 40 км/час. Однако весной техника двигалась по специально подготовленному участку федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь (подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. – Прим. ред.).

Новое испытание не обошлось без вмешательства оператора на перекрестках, при выездах и съездах с автомагистралей. Сейчас разработчики дорабатывают режим автономного управления. По словам руководителя проекта «Умный беспилотный автомобиль StarLine» Бориса Иванова, это позволит «двигаться в условиях отсутствия разметки, при плохих погодных условиях, в условиях городского движения при большом количестве помех и непредвиденных факторов».

Беспилотник StarLine – это инициативный научный проект петербургских специалистов, направленный на популяризацию российской науки.

В августе свой беспилотник представила российская компания «Яндекс». Машина выполняет услуги такси в городе Иннополис в Татарстане. Техникой может воспользоваться любой желающий. Машина перемещается между пятью точками высадки и посадки. Пассажиров в салоне сопровождает специально обученный инженер.

В начале ноября такси-робота в конкурсе журнала «Популярная механика» обошли студенты петербургского Политехнического университета, которые представили свой солнцемобиль по имени SOL.