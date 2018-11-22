Михайловский замок стал «виден» незрячим посетителям

Незрячие люди теперь смогут «увидеть» здание Михайловского замка и познакомиться с экспонатами музея.

22 ноября Русский музей совместно с Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и слабовидящих представил проект для тактильного изучения «Михайловский замок. История. Архитектура. Легенды». Для проекта была изготовлена адаптированная деревянная модель Михайловского (Инженерного) замка, разработана интерактивная экскурсия по парадным залам, создан рельефно-графический альбом, напечатанный на специальной рельефообразующей бумаге. Альбом содержит рельефно-графические иллюстрации и пояснительные тексты, выполненные укрупненным и рельефно-точечным шрифтами.

Благодаря этому проекту незрячим и слабовидящим посетителям стали доступны для восприятия сведения об истории создания Михайловского замка, об особенностях его архитектуры, а также знаменитые мифы и легенды, связанные с образом императора Павла I.

Первые посетители по достоинству оценили проект.

Отметим, что уже на протяжении длительного времени Русский музей создает интерактивные экскурсионные и музейные арт-терапевтические программы, реализует временные и постоянные специальные проекты, благодаря которым музейная среда становится доступной для незрячих и слабовидящих людей.