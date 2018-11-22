Вратарь «Зенита» Лодыгин из-за травмы выбыл до конца года

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин травмировался на тренировке перед матчем с «Ростовом». Как сообщает пресс-служба команды, игрок выбыл до конца года.

После прохождения медицинского обследования у Лодыгина диагностировали повреждение правой икроножной мышцы. Восстановление займет 5 – 6 недель. Таким образом, вратарь пропустит заключительную часть первой половины сезона, которая завершится 13 декабря.

Юрий Лодыгин выступает за «Зенит» с 2013 года и провел в составе команды 164 матча, в том числе 71 на ноль. Напомним, в 2018 году «Зениту» осталось провести пять матчей: три в чемпионате России и два в Лиге Европы.