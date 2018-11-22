Генпрокуратура заметила отловленных для Китая косаток, белух и моржей. Главе Росрыболовства объявлено предостережение

Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман объявил предостережение заместителю главы Министерства сельского хозяйства и руководителю агентства по рыболовству Илье Шестакову в связи с тем, что надзорный орган обратил внимание на попытку вывести из страны морских млекопитающих.

«Основанием для применения мер прокурорского реагирования стали результаты проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверки доводов публикаций, а также обращений экологов-активистов о планируемом вывозе за пределы Российской Федерации морских млекопитающих, добытых по разрешениям органов Федерального агентства по рыболовству в 2018 году в культурно-просветительских целях», – сообщается 22 ноября на сайте Генпрокуратуры России.

Российское законодательство запрещает передачу прав на косаток, белух и моржей другим лицам, кто не занимался их выловом, а также нельзя использовать этих животных за пределами страны для получения коммерческой выгоды. «Однако приказами Росрыболовства в 2012 – 2018 годах права на добычу морских млекопитающих предоставлялись организациям, фактически осуществляющим продажу животных юридическим лицам Китайской Народной Республики», – отметил Буксман.

Росрыболовство, по данным прокуратуры, выдало разрешения ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Белый кит". При этом эти фирмы не рассказали, что собираются использовать животных в культурно-просветительских целях. На основании выданных разрешений было поймано 12 косаток и 90 белух.

«В настоящее время указанными хозяйствующими субъектами в целях реализации животных контрагентам поданы заявления в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования о получении разрешений на отправку их в Китай», – сообщили в Генпрокуратуре, которая заявила о недопустимости нарушения действующего законодательства при предоставлении прав на вылов животных в культурно-просветительских целях в следующем году.