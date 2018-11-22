Фестиваль ЗСД «Фонтанки» стал победителем премии Минтранса, обойдя открытие Крымского моста

«Фестиваль ЗСД. Засвети скоростной диаметр», организованный «Фонтанкой» и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы» при поддержке городского комитета по туризму, стал лауреатом премии Минтранса «Формула движения». Петербургский проект занял первое место в номинации «Лучшая PR-активность в текущем году», обойдя такие значимые федеральные события, как открытие Крымского моста и нового терминала аэропорта в Симферополе.

Победители названы в Москве 22 ноября в рамках «Транспортной недели» Минтранса. Награду получил генеральный директор МСС Алексей Бнатов.

Вторым лауреатом премии в этой же номинации стал «Мосгортранс», запустивший официальный аккаунт в "Твиттере" – «человеческим» языком о транспорте.

Фестиваль ЗСД, состоявшийся 2 июня 2018 года, без преувеличения, стал одним из самых ярких событий уходящего года в Петербурге. Впервые на Западный скоростной диаметр были допущены велосипедисты и любители бега. Для этого на несколько часов бы перекрыт центральный участок магистрали по направлению от Богатырского проспекта к Канонерскому острову. Жители и гости Северной столицы охотно использовали такую возможность: на трассу вышли 987 бегунов и более 4,5 тысячи велосипедистов.

Организаторы намерены вновь провести этот праздник в 2019 году. В первом ЗСД-фесте из-за строгих правил безопасности количество квот на участие было выбрано очень быстро. Теперь устроители приложат все усилия, чтобы пробежать и проехать по Западному скоростному диаметру максимально возможное количество желающих.

Кроме того, в 2019-м предполагается увеличить дистанцию как для бегунов, так и для велосипедистов. А также провести велогонку — вдобавок к велопараду.

Вспомнить, как проходило уникальное спортивное мероприятие, можно здесь.