На Московском поменяли десять метров аварийной теплосети. Ограничение движения застанет вечерние пробки

Теплоэнергетики закончили работы по ремонту трубы в Адмиралтейском районе Петербурга утром 22 ноября. Чтобы закатать асфальт, ремонтной бригаде понадобится время до семи часов вечера.

Как сообщили нашему изданию в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», циркуляция в полуметровой трубе была восстановлена около половины одиннадцатого утра. Поменять пришлось 10 метров сети. Работы по восстановлению асфальтового покрытия продолжатся до семи часов вечера – в районе 4-го дома по Московскому проспекту заняты две полосы.

В зоне аварии, как сообщалось ранее, оказались шесть зданий.