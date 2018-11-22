132 километра дорог за 5 млрд рублей отремонтируют в Петербурге в 2019 году

Запланированный лимит финансирования дорожного ремонта в Петербурге в 2019 году составит 5 млрд рублей. Программа текущего года выполнена почти полностью.

Как сообщили 22 ноября «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в следующем году предполагается выполнить ремонт на 93 адресах. В этом списке, в частности, есть набережная Обводного канала от Подъездного переулка до ул. Циолковского (нечетная сторона), проспект Стачек от пр. Маршала Жукова до ул. Морской Пехоты, Гражданский проспект от пр. Маршала Блюхера до Суздальского пр., Заневский проспект и проспект Просвещения от Выборгского шоссе до пр. Культуры.

Кроме того, в программу включат Выборгское шоссе от КАД до границы с Ленобластью, проспект Авиаконструкторов и Малую Балканскую от ул. Димитрова до Малой Карпатской. В данный момент перечень еще формируется. Всего речь идет о ремонте участков протяженностью 132 км и площадью 2,4 млн квадратных метров.