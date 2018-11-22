Суд в Москве заочно арестовал девятерых сирийцев, обвиняемых в убийстве российского пилота

Басманный суд Москвы 22 ноября удовлетворил ходатайство следствия по делу об убийстве российского пилота Олега Пешкова. Девять обвиняемых граждан Сирии арестованы заочно.

Информацию об аресте «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе суда. Заочно арестованы девять иностранцев – Муса Арафат Халиль Манли, Муса Али Халиль Манли, Башар Мухаммад Манли, Валид Мухаммад Манли, Тарек Наурас Сохты, Амер Иззат Сохты, Рами Исмат Сулак, Джума Шрейба и Аблалла Мохаммед Джаляль. Все они объявлены в международный розыск.

В мае прошлого года в Турции на пять лет был осужден Альпарслан Челик, он взял на себя ответственность за убийство Пешкова. Осужден он был за незаконное владение оружием.