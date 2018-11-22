Суд в Москве заочно арестовал девятерых сирийцев, обвиняемых в убийстве российского пилота
Басманный суд Москвы 22 ноября удовлетворил ходатайство следствия по делу об убийстве российского пилота Олега Пешкова. Девять обвиняемых граждан Сирии арестованы заочно.
Информацию об аресте «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе суда. Заочно арестованы девять иностранцев – Муса Арафат Халиль Манли, Муса Али Халиль Манли, Башар Мухаммад Манли, Валид Мухаммад Манли, Тарек Наурас Сохты, Амер Иззат Сохты, Рами Исмат Сулак, Джума Шрейба и Аблалла Мохаммед Джаляль. Все они объявлены в международный розыск.
В мае прошлого года в Турции на пять лет был осужден Альпарслан Челик, он взял на себя ответственность за убийство Пешкова. Осужден он был за незаконное владение оружием.
Справка:
24 ноября 2015 года бомбардировщик Су-24М ВКС России, входивший в российскую авиагруппу в Сирии, был сбит ракетой «воздух-воздух» с истребителя F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы и упал на территории сирийской провинции Латакия. Экипаж катапультировался; командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли сирийскими повстанцами. Операция по спасению экипажа продолжалась больше 12 часов . Совместные усилия спецназа России, Сирии и боевиков палестинской «Хизбаллы» завершились спасением штурмана сбитого Су-24М. Константин Мурахтин был эвакуирован на авиабазу Хмеймим.