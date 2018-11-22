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22.11.2018 14:20
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Еще один банк аккредитовал «Дом на Блюхера» по программе военной ипотеки

Еще один банк аккредитовал «Дом на Блюхера» по программе военной ипотеки

ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию банка «Открытие» по программе военной ипотеки. Жилой комплекс комфорт-класса возводится в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус 3.

Приобрести квартиру в ЖК «Дом на Блюхера» по программе военной ипотеки от банка «Открытие» можно при внесении первоначального взноса от 20%. Процентная ставка составляет 8,8% годовых. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 20 лет. Сумма кредита – до 2 514 000 рублей. Программа также позволяет погасить кредит досрочно. С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» – это 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

ЖК «Дом на Блюхера» возводится в одном из благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты.

Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

 

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