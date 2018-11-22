Еще один банк аккредитовал «Дом на Блюхера» по программе военной ипотеки

ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию банка «Открытие» по программе военной ипотеки. Жилой комплекс комфорт-класса возводится в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 4, корпус 3.

Приобрести квартиру в ЖК «Дом на Блюхера» по программе военной ипотеки от банка «Открытие» можно при внесении первоначального взноса от 20%. Процентная ставка составляет 8,8% годовых. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 20 лет. Сумма кредита – до 2 514 000 рублей. Программа также позволяет погасить кредит досрочно. С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» – это 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

ЖК «Дом на Блюхера» возводится в одном из благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты.

Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/