Протест против высоких цен на бензин охватил Бельгию. Митингующие перекрыли автострады

Около 400 человек вышли на улицы недалеко от бельгийского города Нивель в знак протеста против повышения цен на бензин в ночь на 22 ноября. Толпа перекрыла движение на автострадах в сторону Брюсселя, заблокированными оказались более 250 грузовиков. Об этом сообщает RTBF.

По данным издания, на место протеста прибыли 120 полицейских. Митингующие забрасывали их камнями и коктейлями Молотова, также крушили припаркованные автомобили.

Против толпы использовали водометы. Полиция арестовала 30 человек.

Из-за повышения цен на топливо 17 ноября прошли беспорядки во Франции. Предполагается, что удорожание дизеля на 6,5%, а бензина на 2,9% заставит граждан Франции пересесть с личных авто на общественный транспорт или отказаться от бензиновых двигателей в пользу электромобилей. В протестах приняли участие более 287,7 тысячи человек. При этом пострадали 409, из них 14 находятся в тяжелом состоянии.