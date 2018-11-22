Госдума перенесет заключительное заседание ради просмотра большой пресс-конференции Путина

Традиционное общение главы государства с представителями СМИ, которое в этом году произойдет уже в 14-й раз, состоится 20 декабря. Для того чтобы увидеть это событие, депутаты решили изменить дату последнего пленарного заседания осенней сессии.

«Когда знаковые события в политической жизни страны, как правило, все политики, они у телевизора. Поэтому мы понимаем, что депутаты будут разрываться [между рабочим заседанием и пресс-конференцией главы государства]», – цитирует 22 ноября председателя Госдумы Вячеслава Володина издание «Ведомости».

По его словам, ранее заключительное заседание было назначено на 20 декабря, но поскольку в этот день может пройти общение Владимира Путина со СМИ, то заседание перенесли на 19-е.

Ранее о проведении большой пресс-конференции именно 20 декабря заявили в администрации президента, а также эту дату назвал и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2018-м пройдет уже 14-е по счету мероприятие. Чаще всего общение с журналистами длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил на более чем 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. Так, в 2017 году корреспондент издания 47news спросил Путина о бесконечной схеме управляющих компаний Минобороны, из-за чего военные получают платежки по 50 тысяч рублей. Ранее президент объяснил переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург именно во время общения со СМИ.