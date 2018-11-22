Адвокат заявил об алиби уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги

Двое из трех бывших полицейских, обвиняемых в Башкирии в изнасиловании коллеги-дознавателя, имеют алиби. Об этом заявила защита фигурантов 22 ноября.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Асляма Халикова, 30 октября в то время, на которое ссылается потерпевшая, экс-начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и бывший начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев находились в разных местах, и никто из них не присутствовал в здании с коллегой-дознавателем.

«Они покинули здание отдела полиции около 22 с разницей примерно в час. Галиев около 21:10 уехал на деловую встречу в кафе «Отдых». Матвеев примерно через час уехал домой. Есть подтверждающие видеозаписи, как один въезжает во двор своего дома, второй находится в кафе, есть показания свидетелей. Потерпевшая дает показания о том, что преступные действия с ней были произведены с 22:40 до 00:30»,— рассказал адвокат.

Защита намерена повторно ходатайствовать в суде о пересмотре меры пресечения бывшим полицейским.

По версии следствия, застолье в служебном кабинете ОМВД Уфимского района закончилось вызовом туда подчиненной. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Под стражу взяты: майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Все фигуранты уже уволены со службы – до суда. В СМИ писали, что пострадавшая является дочерью крупного башкирского силовика.