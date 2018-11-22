Оперативники ФСБ пришли в миграционный центр на Красного Текстильщика по террористической статье. Заодно заглянули в аудитории, где иностранцы бьются над русским языком

Сразу две службы из управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти работают в Едином миграционном центре днем 22 ноября. Обыск санкционирован уголовным делом об организации деятельности террористов, но оперативников в том числе интересует процедура аудиозаписи на экзаменах для мигрантов по русскому языку.

По информации нашего издания, в здание на улице Красного Текстильщика, дом 15, днем в четверг, 22 числа, зашли оперативники двух служб ФСБ – экономической безопасности (СЭБ) и защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (СЗКСиБТ). В здание, куда ежедневно для оформления документов стягиваются сотни мигрантов, их привело уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Следственная служба ФСБ возбудила его летом этого года.

По данным «Фонтанки», через обыск оперативники нашли способ проверить, как соблюдается процедура сдачи экзамена по русскому языку. Процесс обязателен для всех иностранцев, которые хотят задержаться на территории России, то есть для получения разрешения на работу или временное проживание, патента, вида на жительство. Приказом Министерства образования процесс сдачи подразумевает обязательное наличие оборудования для аудиозаписи, часть экзамена проводится устно. Оперативникам же известно, что это требование в центре на Красного Текстильщика не соблюдается, сертификаты об успешной сдаче можно получить, не утруждая себя проговариванием труднодоступных сочетаний гласных и согласных.