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Общество
22.11.2018 14:26
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КС Украины одобрил закрепление в Конституции курса страны в НАТО и ЕС

Конституционный суд Украины одобрил закрепление в Конституции курса страны в НАТО и ЕС. Об этом 22 ноября сообщила представитель президента страны в Верховной раде Ирина Луценко.

"Я бы хотела остановиться на очень позитивном моменте, который состоялся прямо в эти минуты. Большинством голосов Конституционного суда Украины, который заседал только что в эти минуты, 14 голосами "за" были поддержаны поправки в Конституцию о закреплении курса в ЕС и НАТО, предложенные президентом Украины Петром Порошенко", – приводит ее слова телеканал "Прямой".

"Я думаю, что в ближайшее время соответствующий профильный комитет (парламента. – Прим. ред.) соберет свое заседание, где будет проговорено решение Конституционного суда. И я думаю, что сегодня в зале в послеобеденном своем режиме мы обязательно рассмотрим поправки в Конституцию, уже поддержанные Конституционным судом Украины", – продолжила она.

Ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщал, что если будет соответствующее решение Конституционного суда и профильного комитета, то 22 ноября парламент рассмотрит проект изменений в Конституцию относительно плана вступления в Евросоюз и НАТО.

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