Рост тарифов на Интернет в 2019 году составит 10% и более, прогнозируют операторы связи

Несмотря на предварительные итоги текущего года, которые большинство операторов связи называют «благоприятными», в 2019 году отрасль ждёт серьезных расходов. 81% участников исследования аналитического агентства TelecomDaily не сомневаются, что тарифы на их услуги, то есть на услуги связи, в течение следующего года вырастут.

Среди факторов, влияющих на будущий рост тарифов, операторы связи называют рост НДС (с 18% до 20%), резкое ухудшение общей ситуации в экономике, падение платежеспособного спроса и необходимость хранить передаваемые пользователями данные после вступления в силу и постепенного ужесточения требований «закона Яровой». Санкции со стороны США и стран Европейского союза считает «проблемой» лишь каждый девятый респондент.

Более половины (52%) респондентов считают, что рост тарифов на связь окажется в пределах 10%. Однако еще 29% уверены, что тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 10%.

В исследовании приняли участие более 100 компаний, предоставляющих широкополосный доступ в Интернет, как на федеральном, так и региональном уровне. Эксперты опросили руководителей операторов связи в 15 городах (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград).

Опрос проведён анонимно, но «опрошенные операторы играют ведущую роль на рынке ШПД, контролируя до 90% рынка своего региона», – отмечают в TelecomDaily.