Суд на год отстранил от руля виновника аварии, в которой пострадал солист «Поющих гитар» с супругой

Водитель «Ситроена», сбивший на проспекте Просвещения в Петербурге солиста группы «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его супругу Веру, признал вину и раскаялся.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», накануне мировой суд признал 27-летнего горожанина виновным в ДТП. Его на год лишили права управлять автомобилем.

18 ноября у 14-го дома по проспекту Просвещения на нерегулируемом пешеходном переходе «Ситроен Берлинго» сбил солиста ВИА «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его жену Веру. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Брошенную машину нашли на следующий день, водитель так торопился её покинуть, что не выключил магнитолу. 20 ноября подозреваемого задержали. По его словам, после аварии он испугался, поэтому и скрылся.