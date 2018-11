ЕС и Великобритания договорились о будущих отношениях после Brexit

Европейский союз согласовал декларацию о том, как будет строиться взаимодействие ЕС и покидающей его страны.

«Политическая декларация о будущих отношениях между ЕС и Великобританией была подготовлена для ЕС-27 [страны – члены Союза без Великобритании]. Президент Комиссии сообщил, что она согласована на уровне переговоров и согласована на политическом уровне», – написал 22 ноября в своем твиттере глава Евросовета Дональд Туск.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.