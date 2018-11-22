ЕС и Великобритания договорились о будущих отношениях после Brexit

Европейский союз согласовал декларацию о том, как будет строиться взаимодействие ЕС и покидающей его страны.

«Политическая декларация о будущих отношениях между ЕС и Великобританией была подготовлена для ЕС-27 [страны – члены Союза без Великобритании]. Президент Комиссии сообщил, что она согласована на уровне переговоров и согласована на политическом уровне», – написал 22 ноября в своем твиттере глава Евросовета Дональд Туск.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 ноября 2018 г.

Напомним, что во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что окончательный выход королевства из ЕС состоится в следующем году. Повторное голосование, по ее словам, невозможно.

Дата выхода Великобритании из ЕС – 29 марта 2019 года.