«Аквилон Инвест» представил новый дизайн чистовой отделки

холдинг «Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил линейку предложения по отделке квартир «под ключ». Теперь покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», элегантный темный «Шоколад» или скандинавский стиль «Графит».

Новый стандарт «Графит» доступен для покупателей квартир в ЖК «Q-мир» в Московском районе и ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе.

«В комплексах повышенной комфортности мы предложили покупателям не только дополнительный вариант интерьерного решения, но и обновленный стандарт чистовой отделки. В частности, он включает устройство теплого пола в ванной комнате и вывод электричества на балкон или лоджию», – отмечает Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Напомним, все квартиры в жилых комплексах «Аквилон Инвест» передаются владельцам с «белой» (предчистовой) отделкой – улучшенной подготовкой под ремонт, когда «грязные» работы уже выполнены, стены и пол выровнены, сделана стяжка и разводка сетей. Новоселам остается наклеить обои, постелить пол и обустроить ванную комнату.

При желании клиент может дозаказать полную чистовую отделку по цене от 8 000 рублей за квадратный метр. Чистовая отделка выполняется с использованием качественных материалов. В комнатах уже наклеены обои под окраску, настелен ламинат, установлены двери, а в санузлах – выложена плитка, установлена сантехника, полотенцесушитель и тумба под умывальник.

ЖК «ARTквартал.Аквилон» формата бизнес-лайт строится в центре Санкт-Петербурга, в 5 минутах ходьбы от метро «Фрунзенская». В состав комплекса входит разновысотный 13-17-этажный жилой дом с коммерческими помещениями на первых этажах и подземным паркингом, а также детский сад на 95 мест, который будет построен во дворе. Строительство ЖК планируется завершить в 1-м квартале 2021 года.

ЖК «Q-мир» – новый жилой проект комфорт-класса от «Аквилон Инвест» рядом с метро «Московская». Комплекс состоит из 19-этажного кирпично-монолитного дома на 846 квартир с коммерческими помещениями на первом этаже и подземным паркингом. В состав комлекса также войдут детский сад на 100 малышей и медицинский центр. Завершить строительство ЖК «Q-мир» планируется во II квартале 2021 года.

ЖК «ARTквартал.Аквилон» (застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru )

ЖК «Q-мир» (застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru )

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