Депутат Амосов и его сторонники покидают партию «Яблоко». Они создали новое движение для борьбы за губернаторство

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов и 47 его сторонников написали заявления о выходе из партии «Яблоко». Об этом парламентарий заявил журналистам 22 ноября в ходе пресс-конференции.

По словам Амосова, пути ряда теперь уже бывших партийцев и новых управленцев регионального отделения «Яблока» разошлись ещё в 2017 году. Тогда московское руководство партии решило провести перерегистрацию во время возникшего конфликта. Григория Явлинского и его ставленников депутат Амосов обвиняет в «выдаче ярлыков на княжение» и «нежелании проведения коалиционной политики в демократической партии». Вместе с 47 сторонниками Амосов покинул «Яблоко» и учредил новую организацию – «Движение демократического обновления».

Учредительное собрание было проведено 7 ноября, 22 ноября документы были отправлены в Минюст. Среди участников движения, помимо Амосова, – краевед Сергей Назаров, адвокат Антон Басин и активист правозащитного движения «Пакс Кристи» Елена Виленская. По словам Амосова, условием участия станет отсутствием членского билета какой-либо партии. Также среди членов новой организации – люди разных взглядов на Крым и пенсионную реформу. «Давайте разговаривать и обсуждать», – объяснил экс-яблочник.

Сотрудничать Амосов и его 47 сторонников будут со всеми партиями демократического толка. Кроме того, они намерены принять участие в выборах 2019 года. Сам депутат не исключает для себя возможности баллотироваться на губернаторский пост. «Это нужно будет обсуждать весной»,-заключил он.

Напомним, что «Яблоко» в Петербурге больше года не имело руководства из-за конфликта группы партийцев с депутатом Михаилом Амосовым. Они обратились с жалобой на него к федеральному руководству партии, после чего в региональном отделении была назначена перерегистрация.

Претензии взбунтовавшихся яблочников к экс-руководителю касались его отношения к крымскому вопросу, не понравилось жалобщикам и его равнодушие к нарушениям на выборах 2016 года. В апреле 2018 года Амосов обвинил в сложившейся ситуации «авторитарные методы управления» партией Григория Явлинского. Также он намекнул на якобы возможные связи одного из жаловавшихся, Александра Кобринского, с партией «Единая Россия» на Петроградской стороне.

Ранее предполагалось, что перевыборы в бездействовавшем год «Яблоке» пройдут 2 июня, однако в итоге дату перенесли на плавающую – до 17 июня. К этому моменту сам Амосов уехал в научную экспедицию. В итоге новым главой выбрали Екатерину Кузнецову, ранее активно выступавшую против предыдущего руководства партии. Депутат Борис Вишневский не попал в состав руководящих органов партии.