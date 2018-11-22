Адвокат: Уголовное дело в отношении Хаски не возбуждали

В отношении Дмитрия Кузнецова (псевдоним – Хаски) не возбуждали уголовное дело. Адвокат исполнителя Наталья Жданович опровергла информацию прессы о том, что ее подзащитному вменяют статью 167 Уголовного кодекса России (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Об этом 22 ноября сообщает телеканал «360».

Ранее российские СМИ со ссылкой на РБК рассказали о возбужденном уголовном деле в Краснодаре, где музыкант решил исполнить свои песни на припаркованной машине. Хотя эту информацию не подтверждали ни в региональном управлении МВД, ни менеджер рэпера Андрей Орехов.

Напомним, исполнителя задержали вечером 21 ноября после того, как полиция якобы обесточила клуб, в котором должен был пройти концерт. Сотрудники правоохранительных органов совместно с казаками сняли Хаски с крыши автомобиля, где рэпер исполнял свои треки а капелла. Поклонники пытались помешать этому, но у них ничего не вышло. В соцсетях они называют это «полицейским беспределом». Полиция ранее составила три административных протокола на Кузнецова.

В петербургском клубе «А2», где рэпер Хаски должен выступить 14 декабря, менять планы пока не намерены.