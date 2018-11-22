Социально значимые продукты подорожают в 2019 году, несмотря на льготы

Хлеб, яйцо, свинина, молоко и сахар в стране подорожают в будущем году на 4-11%, сообщают 22 ноября «Известия» со ссылкой на прогноз Аналитического центра при федеральном правительстве. И это товары, на которые установлен льготный НДС в 10%.

При этом эксперты не учитывали возможные изменения цен на сырье, увеличение зарплат работников и доходов компаний. Анализировалась лишь ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития РФ и инфляция.

Больше всего может подорожать сахар-песок – на 11%. Цены на молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности вырастут на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия – на 5,9%, свинина (кроме бескостной) подорожает на 4,3%, яйца куриные – на 4,2%, уточнила изданию эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Анастасия Сысоева.

Подорожание произойдет, несмотря на сохранение льготной ставки НДС из-за влияния «косвенных факторов», а именно «повышения НДС на товары и услуги, сопутствующие производству продовольствия» и неналоговых факторов. Например, инфляции.

В бюджете страны на будущий год, который был принят накануне, инфляция запланирована на уровне 4,3%. Банк России не исключал, что инфляция может ускориться до 5,5%.

В середине ноября стало известно о решении премьер-министра России Дмитрия Медведева провести в 2019 году «двухэтапную индексацию» тарифов ЖКХ из-за повышения НДС до 20%.